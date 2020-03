650 de lei în plus pentru fiecare bunic. De când s-ar putea plătit indemnizaţia de nepot Documente atasate: Proiectul de lege, forma initiatorului Potrivit unui proiect legislativ care a trecut tacit de senatori, pensionarii care au grija de nepoții lor ar putea primi de la stat o indemnizație pentru creșterea și ingrijirea micuților. Ajutorul financiar va fi primit de bunici daca parinții copilului decid sa renunțe la concediul de creștere a micuțului și sa revina mai devreme in campul muncii. Proiectul legislativ care prevede aceasta masura a trecut tacit de oficiali, urmand ca aceștia sa constate acest lucru in cadrul ședinței de astazi. Pentru a se putea aplica, documentul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- „Indemnizatia pentru cresterea nepotului/nepoatei se acorda pe baza de cerere a unuia dintre bunici, insotita in mod obligatoriu de actele doveditoare privind calitatea solicitantului, relatia acestuia cu nepotul/nepoata pentru care solicita dreptul si acordul parintilor", se arata in expunerea de…