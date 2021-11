65 de persoane din Blaj amendate de polițișri, pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare care a avut loc ieri, 13 noiembrie 2021, pe raza municipiului Blaj și a localitaților arondate, au fost legitimate 118 persoane, au fost verificate 48 de autovehicule, precum și 12 de restaurante, cafenele, hoteluri terase și magazine neesențiale. Au fost aplicate 65 de sancțiuni contravenționale, din care 30 la Legea 55/2020, pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala. In paralel, au continuat activitațile informativ – preventive, fiind vizate zonele aglomerate din județ, cum ar fi piețele, autogarile, mijloacele de transport in comun… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

