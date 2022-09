Stiri pe aceeasi tema

- Iarna care așteapta sa ne bata la ușa se anunța una extrem de grea, avand in vedere deficitul de gaze generat de razboiul din Ucraina și de sancțiunile impuse Rusiei. Din pacate, costul incalzirii locuințelor se așteapta sa creasca considerabil, chiar și cu pana la 50%, ceea ce pune mulți romani in…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer sustine o plafonare la nivelul Uniunii Europene a preturilor galopante la electricitate, potrivit unui comunicat emis duminica de biroul sau. Guvernul austriac, condus de conservatori, a fost initial sceptic in privinta ideii de plafonare a preturilor la energie electrica,…

- Factura anuala la gaze a particularilor urmeaza sa creasca cu cateva sute de euro in Germania, pentru a le permite imporatorilor sa acopere scumpirea cauzata de Razboiul din Ucraina, insa Guvernul german urmeaza sa ”amortieze” socul gospodariilor celor mai sarace, relateaza AFP. Incepand de la 1…

- Creditorii externi ai Ucrainei au acceptat cererea acesteia de a-i ingheta datoria timp de doi ani, ce reprezinta plati in contul unor obligatiuni internationale, in valoare de circa 20 de miliarde de dolari, modalitate prin care guvernul de la Kiev evita intrarea in incapacitate de plata, relateaza…

- Conform acordului, Guvernul german va achizitiona un pachet de 30% din Uniper — cel mai mare importator de gaze provenite din Rusia al tarii — si ii va oferi finantare. Pe masura ce livrarile de gaze au fost reduse, compania Uniper a fost nevoita sa achizitioneze gaze mai scumpe din alte surse de pe…

- Pe fondul crizei energetice provocate de razboiul Rusiei in Ucraina, tot mai multe orașe din Germania inființeaza celule de criza și pun la punct planuri de urgența.Unele orașe germane urmeaza sa organizeze locuri publice incalzite in sezonul rece pentru ședere gratuita oferita celor care, pe fondul…

- Guvernul german lucreaza la un proiect de lege pentru a putea cumpara pachete de actiuni la companiile energetice care cedeaza sub costul cresterii preturilor gazelor importate. Vestea modificarilor legislative propuse a provocat luni o scadere a actiunilor Uniper de 24%, ducand valoarea de piața a…

- Germania sprijina Polonia si Romania in vederea adaptarii cailor ferate ale celor doua tari pentru a permite exportul milioanelor de tone de cereale blocate in Ucraina, din cauza blocadei maritime a Rusiei, a afirmat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a transmis Agentia Reuters, preluata…