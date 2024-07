Stiri pe aceeasi tema

- ,,Impreuna pentru o vacanța in siguranța!”: Campanie inițiata de polițistii din Alba. Peste 300 de copii participanți la activitați informativ- preventive ,,Impreuna pentru o vacanța in siguranța!”: Campanie inițiata de polițistii din Alba. Peste 300 de copii participanți la activitați informativ- preventive…

- Marti, 2 iulie a.c., specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog CPECA Constanta din cadrul Agentiei Nationale Antidrog au continuat activitatile de informare si constientizare a cetatenilor, in special a conducatorilor auto, cu privire la riscurile asociate consumului de droguri…

- In perioada 19-26 iunie, specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Satu Mare, in parteneriat cu Biroul de Siguranța Școlara... The post ZIUA INTERNAȚIONALA IMPOTRIVA DROGURILOR Evenimente in județul Satu Mare pentru prevenirea consumului și traficului de droguri first…

- Marți 25 iunie a.c., specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (C.P.E.C.A.) Salaj au derulat o activitate de instruire in domeniul drogurilor pentru 20 de cadre militare din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Salaj. Sesiunea de instruire, desfașurata la sediul unitații,…

- Marti, 11 iunie a.c., specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog CPECA Constanta din cadrul Agentiei Nationale Antidrog au desfasurat activitati de prevenire a riscurilor asociate consumului de alcool si droguri la volan, in cadrul campaniei nationale "DRIVE CLEAN". Activitatile…

- Copiii au fost in centrul atenției in parcul Chindia din municipiul Targoviste, manifestand curiozitate și entuziasm in timp ce vizitau standurile instituțiilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne. Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dambovița, alaturi de jandarmi, polițiști…

- Copiii au fost in centrul atenției in parcul Chindia din municipiul Targoviste, manifestand curiozitate și entuziasm in timp ce vizitau standurile instituțiilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne. Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dambovița, alaturi de jandarmi, polițiști…

- In perioada 20 22 mai a.c., specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog CPECA Constanta din cadrul Agentiei Nationale Antidrog au continuat seria activitatilor de informare, educare si constientizare cu privire la riscurile consumului de droguri, la care au participat peste…