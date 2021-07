COMUNICAT Anul 2021 marcheaza o dubla aniversare: 65 de ani de la aderarea Romaniei la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Științe și Cultura – UNESCO - și 65 de ani de la inființarea Comisiei Naționale a Romaniei pentru UNESCO – CNR UNESCO. In acest context, Comisia Naționala a Romaniei pentru UNESCO și Ministerul Afacerilor Externe au organizat in data de 27 iulie, data aderarii Romaniei la UNESCO in anul 1956, un eveniment aniversar la Opera Naționala București, in prezența a peste 500 de invitați. Evenimentul a readus in atenția publica importanța aderarii Romaniei la UNESCO,…