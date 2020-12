Stiri pe aceeasi tema

- Acord important astazi prin deblocarea viitorului buget al Uniunii Europene și a pachetului de relansare economica. Romania este pregatita sa foloseasca aceste fonduri pentru reforme și investiții in sectoare cheie, in beneficiul tuturor romanilor. #EUCO pic.twitter.com/WLD6DJf9rn — Klaus Iohannis (@KlausIohannis)…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta decizia Comitetului Director al U.S. International Development Finance Corporation (DFC), din 10 decembrie 2020, privind alaturarea DFC la Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mari prin alocarea sumei de 300 de milioane de USD pentru proiecte ce vor contribui…

- Pentru ca avem o oportunitate istorica: 80 miliarde euro pentru dezvoltarea Romaniei și investiții in anii ce vin. Pentru ca am rupt zagazurile neputinței și, in acest an, in ciuda crizei, am aratat deja ca se poate. Și pentru ca, dupa 6 decembrie, avem patru ani fara alegeri, in care un guvern liberal…

- Mesajul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, 1 Decembrie 2020, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a adresat urmatorul mesaj: "In acest an, sarbatorim Ziua Nationala a Romaniei in conditii deosebite si doresc…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, saluta adoptarea, marti, in cadrul celei de a 32-a reuniuni a Consiliului Guvernator al Comunitatii Democratiilor (CoD), a Declaratiei privind rolul si utilizarea tehnologiei in sprijinul guvernantei democratice, potrivit Agerpres. "Declaratia…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut marti, 20 octombrie 2020, o intrevedere cu conducerea prestigiosului think-tank american Centrul pentru Studii Strategice si Internationale (CSIS), in cadrul vizitei pe care seful diplomatiei romane o efectueaza in Statele Unite ale Americii. Oficialul…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea consultari politice la Washington cu secretarul de stat al SUA Mike Pompeo, in contextul aniversarii a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice intre Romania și SUA. Vizita fusese amanata din aprilie.Ministrul afacerilor externe…

- Astfel, miniștrii responsabili cu educația și formarea profesionala din statele membre ale Uniunii Europene, țarile candidate la UE, țarile SEE și AELS, precum și reprezentanții partenerilor sociali europeni ai Comisiei Europene și ai Parlamentului European s-au intalnit, informal, in cadrul evenimentului…