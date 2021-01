Stiri pe aceeasi tema

- O pondere de 64% dintre consumatorii de energie nu au de gand sa-si schimbe furnizorul in acest an, principalul motiv fiind teama de schimbare, se arata intr-un sondaj realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES), remis, miercuri, AGERPRES. De asemenea, 25% spun ca isi vor schimba…

- Clientii casnici care nu au schimbat contractul vor beneficia de cel mai bun pret din oferta concurentiala a furnizorilor lor si vor putea opta pentru o noua oferta in cadrul unui proces de contractare mult simplificat, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie citat…

- Romanii iși pot alege furnizorul de energie electrica și pot sa-și negocieze contractele. Asta dupa ce prețul energiei nu mai este reglementat de ANRE, de la inceputul acestui an. La nivelul județului nostru sunt zeci de oferte disponibile. Astfel, clienții au la dispoziție trei luni sa decida ce furnizor…

- Toti clientii casnici au dreptul sa isi schimbe furnizorul de energie electrica in luna ianuarie, precum si pe tot parcursul anului 2021, cu respectarea conditiilor contractuale, precizeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei. ANRE recomanda clientilor casnici sa aleaga ofertele…

- Energia electrica va fi, de acum inainte, mai ieftina pe piata libera decat pe cea de serviciu universal, astfel ca oamenii ar trebui sa incheie noi contracte pe piata libera daca vor preturi mai mici, a declarat, luni, pentru Agerpres, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele ANRE.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a declarat, miercuri, ca in anii urmatori companiile care au flote mari de autoturisme care circula in mediul urban, cum sunt cele de taxi sau de curierat, ar putea sa primeasca un ajutor de la stat pentru schimbarea masinilor vechi cu unele…

- Circa 700 de consumatori au utilizat, in luna octombrie, platforma de autocitire a SA „Apa-Canal Chișinau”, prin intermediul careia au transmis indicii contoarelor la apa rece. Furnizorul opteaza și in continuare pentru utilizarea serviciilor electronice, mai ales in contextul pandemiei COVID-19, transmite…