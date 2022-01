Date statistice COVID-19 din 29.01.2022: – Total persoane confirmate: 40202 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 639 – Total persoane vindecate: 35119 – Total decese: 1147 – Decese in ultimele 24 h: 1 (Femeie, 66 de ani, din Jidvei (Balcaciu) – nevaccinata, cu comorbiditati) – Total teste COVID 19 (PCR+ teste rapide): 393322 – Total teste PCR: 317711 – Total teste rapide: 75611 – Total teste COVID 19 in ultimele 24 h: 1543 – Teste PCR in ultimele 24 h: 728 (444 la DSP si 284 la SJU) – Teste rapide in ultimele 24 h: 815 Post-ul 639 de infectari, in ultimele 24 de ore, pe teritoriul județului Alba apare…