Stiri pe aceeasi tema

- Peste 131.000 de elevi absolventi de gimnaziu s-au inscris pentru a sustine examenul de capacitate. Evaluarea Nationala 2021 a inceput marti, 22 iunie, cu prima proba, cea la Limba si literatura romana, iar astazi are loc proba scrisa la Matematica. In Bucuresti, putin peste 12.000 de elevi vor sustine…

- Evaluarea Naționala incepe, marti, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, fiind inscrisi 131.177 de elevi. Examenul are loc in 3.850 de centre si incepe la ora 09.00. Potrivit Calendarului de desfasurare a Evaluarii Nationale, joi, va fi susținuta proba la Matamatica, iar in cursul zilei de…

- Peste 2000 de absolvenți de gimnaziu sunt așteptați la Evaluarea Naționala. Maine incepe primul examen major din viața elevilor, cu proba la Limba și Literatura Romana. La nivelul județului Hunedoara 2.269 de absolvenți de gimnaziu s-au inscris pentru a susține examenul de Evaluare Naționala. 93,48%…

- Aproape 3.800 de elevi brașoveni care au absolvit clasa a VIII-a vor susține Evaluarea Naționala in cele 100 de centre de examen din județul Brașov. Din cei 4.226 de elevi inscriși in clasa a VIII-a in unitațile școlare gimnaziale din județul Brașov la data finalizarii cursurilor, 3.775 au fost inscriși…

- Elevii de clasa a VIII-a se pot inscrie incepand de astazi si pana in 11 iunie pentru a sustine Evaluarea Nationala, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Rezultatele vor fi afisate pe 29 iunie, iar contestatiile vor fi depuse pe 30 iunie. Rezultatele finale, dupa contestatii, vor fi…

- Social Inspectoratul Școlar a analizat rezultatele simularii pentru Evaluarea Naționala – 60,34% dintre elevii de clasa a VIII-a au luat medii peste 5 mai 21, 2021 13:13 2.096 de clasa a VIII-a din județ s-au inscris pentru a susține, la finalul lunii martie, simularea pentru Evaluarea Naționala,…

- Peste 2.000 de elevi din județ au susținut Evaluarea Naționala – simulare. Dintre aceștia, aproape 800 NU au reușit sa ia medii peste 5. S-au obținut doar doua note de 10. Elevii de clasa a VIII-a au susținut, in perioada 29 – 30 martie, simularea examenului de Evaluare Naționala. Probele au fost de…

- Simularea examenelor naționale, amanata in Timișoara și in localitațile periurbane din cauza carantinei, va avea loc in perioada 12-21 aprilie. ISJ Timiș a stabilit programul susținerii simularii la probele scrise, la examenul de Bacalaureat și la Evaluarea Naționala. Pentru examenul de Evaluare Naționala:…