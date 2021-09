Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in Capitala este in continua creștere și miercuri a trecut de pragul de 6 la mia de locuitori. Asta inseamna ca in București vor fi introduse restricții de noapte. Miercuri, rata de infectare in București este 6,33 la mie. Și rata de infectare in Cluj-Napoca a ajuns miercuri la 6,03…

- Capitala este inconjurata de localitati carantinate. Pe tot parcursul saptamanii, in cinci localitați din judetul Ilfov va fi carantina de noapte doar in weekend, iar in 23 de localitați devine obligatoriu certificatul verde COVID.

- Rata de infectare cu Covid-19 in Bucuresti este in creștere. Aceasta a ajuns, duminica, 26 septembrie, la 4.35 la mie in București, dupa ce sambata a fost de 4,1 la mia de locuitori. In urma cu o saptamana, incidența in București era de 2,44/mie, ceea ce sugereaza ca la dinamica actuala a creșterii,…

- "Astazi au intervenit modificari. Pana la publicarea in Monitorul Oficial a HG nu putem prelua", a anuntat subprefectul Capitalei Antonela Ghita, citata de Agerpres.Potrivit oficialului, cele 48 de ore de la depasirea incidentei de 3 la mia de locuitori pe care CMBSU le are la dispozitie pentru a adopta…

- Numarul cazurilor de coronavirus in București sunt din ce in ce mai multe, iar dupa ce vineri s-a depașit pragul de 2 la mia de locuitori, acum deja ne apropiem de gradul 3 in ceea ce privește incidența cazurilor. La cat a ajuns astazi rata de infectare

- Rata de infectare in București a ajuns, luni, la 2,57 la mia de locuitori. Incidența cazurilor COVID-19 a trecut vineri de pragul de 2 la mia de locuitori, potrivit Mediafax. Subprefectul Capitalei, Antonela Ghița, a anunțat luni ca rata de infectare a ajuns la 2,57. La incidența cuprinsa…

- Rata de incidența in București este, vineri, de 2,05 la mie. Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența urmeaza sa se intruneasca pentru a decide noi restricții pentru locuitorii din Capitala. Rata de incidența raportata in București a ajuns la 2,05 la mia de locuitori. Comitetul Municipal pentru…

- Cele mai putine cazuri s-au inregistrat in judetele Brasov - 0, Braila - 3 si Tulcea - 5. Toate judetele si municipiul Bucuresti raman in scenariul verde din punctul de vedere al infectarilor cu noul coronavirus, cea mai mare incidenta la mia de locuitori fiind in judetul Ilfov - 1,19 si in Capitala…