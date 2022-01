Stiri pe aceeasi tema

- Valul 5 pandemic pare ca incepe sa scada in județul Suceava, dupa ce din primele zile ale acestui an a avut o creștere constanta. Luni s-au inregistrat 272 de cazuri noi de infectare și 20 de persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare, din 1.086 de persoane testate. A scazut și indicele de ...

- Valul 5 al pandemiei de Covid-19 in Romania respecta ciclicitatea valurilor anterioare, in sensul ca județul Suceava se afla din nou printre primele in care se instaleaza. Pe același principiu, județul va fi și printre primele care va ieși din valul 5, din valul precedent ieșind primul.In ultima ...

- SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICA DIN JUDEȚUL ARGEȘ – COVID 19Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,38 (ieri 0,40); -persoane internate la ATI: 10 (ieri 12);-persoane…

- Numarul cazurilor noi de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrate, vineri, in județul Suceava a fost de 17, iar 25 de persoane au fost reconfirmate pozitiv, din 1.311 persoane testate. Incidența in județ a scazut la 0,47 la mie, cu 332 de cazuri active.Conform DSP Suceava, in județul Suceava sunt ...

- Valul 4 al pandemiei de Covid-19 se stinge in județul Suceava. Vineri au fost inregistrate doar 18 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și 15 persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 1.110 persoane testate. Numarul cazurilor active a scazut sub 500 – mai sunt la aceasta ora 480 ...

- SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICA DIN JUDEȚUL ARGEȘ – COVID 19 Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 9.46 (ieri 9.59); -persoane internate la ATI: 34 (ieri 34);…

- Datele complete vor fi detaliate in buletinul informativ de la ora 13:00. Pana pe 30 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.640.607 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 8.251 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de…

- Datele centralizate despre situația epidemica arata ca sambata in județul Suceava au fost inregistrate 186 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, din 1217 persoane testate. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 40 de persoane au reconfirmate…