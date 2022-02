Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege depus la Senat propune ca absolvenții de gimnaziu sa susțina și o proba de educație fizica, igiena, nutriție și fair play la Evaluarea Naționala. Inițiatorii spun ca in acest fel vor sa dea un imbold copiilor sa faca mai multa mișcare, potrivit Digi24. Fii la curent cu cele…

- Kaillie Humphries a caștigat proba de monobob pentru SUA, la Jocurile Olimpice de la Beijing, dupa ce in trecut ea a reprezentat Canada, patria sa natala la care a renunțat invocand harțuirea fizica și mintala la care a fost supusa de oficialii federației sub egida careia concura, Kaillie Humphries…

- Peppers este o echipa din cadrul atelierului de robotica CyLiis, cel mai mare atelier de robotica din Iasi destinat elevilor de liceu. Scopul principal al echipei este participarea in cadrul celei mai mari competitii internationale de robotica FTC (FIRST Tech Challenge). Rezultatele deosebite, gratie…

- Durere imensa într-o familie din Sîngerei! O fețița de 13 ani a decedat, dupa ce ar fi fost lovita în cap din neatenție cu o minge la orele de educația fizica. Potrivit informațiilor, minora s-ar fi adresat dupa ajutor medical la Spitalul raional Sîngerei, în…

- Sportiva romana Georgeta Popescu a castigat medalia de bronz in proba de monobob, sambata, la Sigulda, in World Series, cu timpul de 1 min 50 sec 69/100, conform agerpres. Campioana olimpica de tineret a fost devansata in clasamentul final de Yooran Kim (Coreea de Sud), 1 min 49 sec 51/100, si de…