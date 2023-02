Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 27-29 ianuarie a.c., polițiștii rutieri și de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat sa acționeze pentru prevenirea și combaterea producerii evenimentelor rutiere negative in județul Valcea. In acest context, polițiștii au legitimat peste 600 de…

- 129 mașini au fost oprite in trafic marți, 17 ianuarie 2023, vizații fiind, in special, autovehiculele destinate transportului in regim de taxi. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea incearca, prin astfel de acțiuni, sa previna incalcarea legislației privind transportul…

- POLIȚIȘTII ACȚIONEAZA PERMANENT PENTRU PREVENIREA ȘICOMBATEREA PRODUCERII DE EVENIMENTE RUTIERENEGATIVE, IN JUDEȚUL VALCEA Și in acest sfarșit de saptamana, mai exact in perioada 13-15 ianuarie a.c., efectivele rutiere și de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au acționat…

- 34 de permise de conducere reținute și peste 160 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate in cursul zilei de ieri, in cadrul unei acțiuni in sistem integrat desfașurata de polițiștii rutieri din județul Valcea și județul Gorj, pentru combaterea nerespectarii regimului legal al vitezei. La data…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au acționat si weekendul trecut pe drumurile publice din județ, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera. Obiectivele acestor acțiuni au fost prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere,…

- • CREȘTEREA GRADULUI DE DISCIPLINA RUTIERA, IN ATENȚIA POLIȚIȘTILOR RUTIERI VALCENI! Aproximativ 290 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate și peste 40 de permise de conducere au fost reținute, in weekend-ul trecut, de catre politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea,…

- Politistii din Valcea au deschis un dosar penal pentru uzurpare de calitati oficiale, dupa ce pe TikTok a fost postata o filmare in care se vede un barbat purtand un pulover cu insemnele Politiei, care se afla la o petrecere si caruia ii canta, la masa, cativa interpreti de manele. Politia precizeaza…

