- Autoritațile au anunțat si patru decese. Alte 61 decese raportate astazi sunt anterioare ultimelor 24 de ore. La ATI sunt 158 de pacienti, in spitale fiind internate in total 759 de persoane infectate cu Sars- Cov-2. Județul Mureș are doua noi cazuri, in timp ce in Brașov, Harghita și Covasna nu a fost…

- Autoritațile au anunțat 53 de cazuri noi de COVID-19 si doua decese. Alte 16 decese raportate astazi sunt anterioare ultimelor 24 de ore. La ATI sunt 161 de pacienti, in spitale fiind internate in total 781 de persoane. Județul Brașov are doua noi cazuri, Mureșul și Harghita cate un caz, iar autoritațile…

- Autoritațile au raportat și 97 de decese, dar doar 6 dintre acestea au survenit in ultimele 24 de ore. Restul de 91 de decese sunt de anul trecut si din prima jumatate a acestui an, fiind introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatatii, de catre Directiile de sanatate publica din tara,…

- Autoritațile au raportat 87 de decese (60 barbați și 27 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. 82 dintre aceste decese sunt anterioare ultimelor 24 de ore și au fost introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 103 de cazuri Covid-19, in Romania. 150 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), iar 130 dintre acestea sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. In Timiș sunt raportate…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau nu au fost confirmate cazuri noi de infectare cu SARS CoV-2. DSP Buzau a raportat vineri inca 6 decese survenite anul trecut in randul pacienților COVID 19. Cele 6 decese au fost introduse In baza de date la solicitarea…

- 121 de cazuri noi de COVID, 320 de pacienți la ATI și 90 de decese raportate in ultimele 24 de ore. 82 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse in baza de date, la solicitarea Ministerului Sanatații, de catre Direcțiile de Sanatate Publica din țara, in…

- Conform datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 9 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, din 269 de teste efectuate. Pacienții au varste intre 3 ani și 82 de ani, iar anchetele epidemiologice sunt in desfașurare. 134 de persoane…