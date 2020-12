6.171 de cazuri de COVID-19 și 204 decese în ultimele 24 de ore

În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 6.171 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Pâna astazi, 13.698 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Pâna astazi, 13.698 dediagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 14.12.2020 (10:00) – 15.12.2020 (10:00) au fost raportate 204 decese (133 barbați și 71 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

