Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania), Dragos Anastasiu, membru al Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, a declarat, marti, ca a solicitat la intalnirea cu premierul Florin Citu alocarea fondurilor necesare pentru implementarea masurilor de ajutor pentru firmele afectate de…

- Presedintele Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania), Dragos Anastasiu, membru al Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, a declarat, marti, ca a solicitat la intalnirea cu premierul Florin Citu alocarea fondurilor necesare pentru implementarea masurilor de ajutor pentru firmele afectate de…

- O familie de refugiati de origine siriana, relocata din Turcia, a sosit miercuri in Romania in cadrul programului de relocare extra UE, anunta Inspectoratul General pentru Imigrari. Conform unui comunicat IGI, familia adusa in Romania de politistii Inspectoratului General pentru Imigrari este alcatuita…

- Un proiect al Ministerului Muncii din noiembrie propunea, pentru 2021, un contingent de 30.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din România. Ei bine, cifra se pare ca a fost modificata. Noul proiect de hotarâre spune acum ca este vorba de 25.000.Proiect HG…

- Cercetarea va fi realizata de ASE București, cu sprijinul MSD, avand ca obiective și o analiza completa a costurilor indirecte ale cancerului in Romania și a impactului unui pachet integrat de intervenții pentru controlul afecțiunilor oncologice. In contextul in care costurile indirecte extrem de…

- Peste 5.000 de straini au solicitat, de la inceputul anului si pana la finalul lunii noiembrie, azil in Romania, a informat, vineri, Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI). Potrivit unui comunicat al IGI transmis AGERPRES, de la inceputul anului si pana la sfarsitul lunii noiembrie,…

- Numarul cererilor de azil a inregistrat o crestere semnificativa chiar si in aceasta perioada de pandemie generata de coronavirus. De la inceputul anului si pana la sfarsitul lunii noiembrie, peste 5000 de cetateni straini au solicitat acordarea unei forme de protectiei internationala din partea statului…

- Unsprezece arme detinute ilegal si 300 de cartuse au fost descoperite de politistii romani la inceputul lunii noiembrie, in cadrul unei actiuni desfasurate la nivel european pentru prevenirea si combaterea traficului de arme. Practic, Poliția s-a facut de ras, daca ținem cont de faptul ca la absolut…