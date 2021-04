61% dintre români, dispuși să lucreze de acasă pentru companii din străinătate Disponibilitatea romanilor de a se muta in strainatate pentru a munci a scazut brusc, pe fondul pandemiei, in timp ce interesul acestora de a lucra de acasa pentru un angajator dintr-o alta țara este in plina ascensiune, arata un nou studiu realizat la nivel global de catre Boston Consulting Group (BCG) și platforma de recrutare on-line BestJobs.eu, membru al The Network. „COVID-19 este o noua variabila care ii face pe oameni sa devina precauți atunci cand se pune problema relocarii internaționale. Și, odata cu extinderea modelului muncii de la distanța, mulți angajați ar putea simți ca iși pot… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul model electric al producatorului autohton Dacia a inregistrat peste 9.300 de precomenzi in trei saptamani de cand a ieșit pe piețele europene, scrie economica.net. Modelul Spring a avut un „un succes imediat in cele cinci țari care au deschis precomenzile in prima zi a primaverii: Romania, Franța,…

- ​Mitul potrivit caruia blocajele instituite pentru a ne proteja de extinderea pandemiei ar duce la o creștere a numarului de nașteri se spulbera de la o luna la alta și nu doar în România. Prima țara care a raportat o scadere a natalitații a fost Franța, unde nașterile au scazut cu 13%.…

- Magiunul de prune Topoloveni a reusit sa intre pe pietele din 20 de state Foto arhiva Magiunul de prune de Topoloveni a reusit sa intre pe pietele din 20 de state, dupa ce a obtinut certificarea din partea Comisiei Europene cu indicatia geografica protejata. Potrivit unui comunicat, compania…

- Finlanda a fost desemnata vineri ”cea mai fericita tara din lume” - al patrulea an la rand -, devansand Danemarca, Elvetia si Islanda, intr-un clasament al fericirii, in care impactul pandemiei covid-19 este uimitor de contrastant si in care Europa domina in ”top 10”, iar Romania se afla pe locul…

- Pentru o mai buna monitorizare a activitatii transportatorilor si conducatorilor auto straini pe teritoriul Romaniei, Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita autoritatilor romane introducerea formularului de localizare a pasagerilor. In contextul pandemiei unele state…

- In noua lista stabilita de Romania sunt 48 de state și regiuni din cauza numarului mare de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2. Lista actualizata pe 18 ianuarie ramane in continuare valabila, informeaza Grupului de Comunicare Strategica in urma cu scurt timp. Pe lista sunt: Statele Unite ale Americii,…

- Austria, Italia și Franța au resimțit cel mai puternic restricțiile vacanței de iarna, in timp ce Germania a reușit o creștere minimala și, din punct de vedere tehnic, iese din recesiune. Eurostat estimeaza ca atat economia Zonei Euro (-0,7%), cat și cea a Uniunii Europene (-0,5%) au reintrat in recesiune…

- Avertismentul Centrului European al Bolilor vine dupa ce infectarile cresc alarmant in mai multe țari europene, in paralel cu inceperea campaniei de vaccinare. Specialiștii spun ca nu este momentul relaxarii, pentru ca cele trei mutații ale coronavirusului, alaturi de varianta originala reprezinta un…