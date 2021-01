O scurtă privire asupra noului documentar The Beatles: Get Back

Regizorul trilogiei Lord of the Rings a încheiat un proiect de 50 de ani. Peter Jackson a împărtășit o scurtă privire asupra mult așteptatului documentar despre trupa britanică Beatles, The Beatles: Get Back. Filmul este un document „fly on the wall”, care conține imagini… [citeste mai departe]