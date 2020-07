Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 61 de cetateni romani au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus la intrarea in Grecia in perioada 1-19 iulie, a anuntat seful Protectiei Civile elene, Nikos Hardalias, citat de publicatia online keeptalkinggreece.com și preluat de Agerpres.

- "Cu privire la situatia cetateanului roman aflat in Salonic si care fusese confirmat cu COVID-19, MAE precizeaza ca acesta a fost supus unui nou test, rezultatul retestarii fiind pozitiv. Astfel, persoana in cauza va ramane in carantina pentru o perioada de 14 zile. De asemenea, un alt cetatean roman…

- Vacanța pe jumatate ratata pentru zeci de romani, plecați in Grecia, printr-o agenție de turism. Dupa 4 zile de sejur, doi romani din autocar au fost depistatați cu COVID-19, așa ca toți ceilalți pasageri sunt blocați in hotel, au povestit in exclusivitate pentru TVR cațiva

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, luni, ca alți trei romani aflați in Grecia au fost testați pozitiv COVID-19. Doi dintre ei se afla in Insula Evia și altul in Salonic. ”In continuarea informațiilor cu privire la situația turiștilor romani aflați in Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, joi, ca doi romani in Grecia au fost testati pozitiv pentru infectia cu noul coronavirus. Primul se afla in insula Thassos, iar al doilea in Paralia Katerini.

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca muncitorii romani, angajati ai companiei germane de prelucrare a carnii din localitatea Straubing-Bogen, landul Bavaria, care au fost depistati cu Covid-19, au iesit din perioada de carantina. O parte dintre ei au revenit acasa, in tara, insa majoritatea si-au…