Alte 61 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, trei sint de import: 1-Spania, 1-Rusia, 1-Bulgaria. Numarul total de teste efectuate – 5.646, dintre care 631 – teste Rapid – Antigen. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 256.931. Din numarul total de cazuri, niciunul nu e in rindul lucratorilor me