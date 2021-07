601 contestații au fost depuse, în județul Brașov, la Evaluarea Națională (Social) La Evaluarea Naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a, sesiunea iunie-iulie 2021, au fost depuse, in județul Brașov, 601 contestațiiRezultatele a 601 lucrari scrise ale absolvenților clasei a VIII-a din județul Brașov la Evaluarea Naționala, din cele 7.553,au fost contestate.320 de contestații au fost depuse la Limba romana, 267 la Matematica și 14 la Limba materna. Toți cei care au depus contestații au completat și semnat o declarație-tip in care se menționeaza... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

