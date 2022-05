Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Un submarin rusesc cu propulsie diesel staționat in Marea Neagra a fost folosit pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr, relateaza Sky News. In imaginile difuzate de Ministerul rus al Apararii, o salva de rachete a fost vazuta ieșind din mare și zburand spre orizont.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca incearca sa organizeze un fals referendum pentru independenta in regiunile sudice Herson si Zaporojie pe care le ocupa, informeaza vineri AFP. Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate…

- Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate sa nu furnizeze niciun fel de date personale, cum ar fi numerele de pasaport, in cazul in care le-ar fi cerute de catre fortele ruse."Nu este corect sa faca un recensamant. (...) Nu este pentru a…

- Ucrainenii susțin ca au de șapte ori mai puține victime militare decat rușii, in cele șapte saptamani de conflict, in vreme ce Rusia susține ca numarul morților din armata sa este la jumatate fața de cel al Ucrainei. In ambele situații se recunosc cifre de ordinul miilor. Nu se spune deocamdata nimic…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters. „Trebuie identificate tipuri specifice de arme…

- Rusia urmarește sa ștearga Ucraina, istoria și poporul sau, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski intr-o inregistrare video, in timp ce a șaptea zi a invaziei Moscovei asupra Ucrainei a inceput cu bombardamente intense asupra portului Mariupol de la Marea Neagra. Moscova a trecut marți…

- Ucrainenii au avut parte de una dintre cele mai groaznice sperieturi joi, in urma bombardamentului de la gradinița. Zgomotul puternic i-a facut sa creada ca razboiul cu Rusia a inceput. Ucraina i-a acuzat joi pe rebelii susținuți de ruși ca au tras obuze in mai multe locații, iar una a lovit o gradinița.…

- Invazia Rusiei in Ucraina ar urma sa inceapa, miercuri dimineața, la ora locala 3 dimineața, dupa cum susține o sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror, deși Vladimir Putin a anunțat ca retrage trupe de la granița cu Ucraina. Șefii Kremlinului vor ordona un atac asupra Ucrainei la aceasta…