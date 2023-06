600 de ocupanți ruși și 30 de sisteme de artilerie rusești eliminate în Ucraina Ucrainenii au eliminat 580 de soldați ruși și zeci de echipamente ale acestora – tancuri, sisteme de artilerie, UAV-uri. Pierderile totale de lupta ale inamicului in perioada 24.02.22 – 24.06.23 sunt estimate dupa cum urmeaza: personal – aproximativ 223910 (+580) oameni eliminați,tancuri – 4024 (+7) unitați,vehicule blindate de lupta – 7804 (+6) unitați.sisteme de artilerie – 4015 (+30) unitațiMLRS – 619 (+2) unitațisisteme de aparare antiaeriana – 383 (+4) unitațiaeronave cu aripa fixa – 314 (+0) unitațielicoptere – 308 (+1) unitați,UAV-uri – 3.460 (+13),rachete de croaziera – 1228 (+14),nave… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

