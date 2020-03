Stiri pe aceeasi tema

- Turcia își va ține granițele deschise pentru migranții care vor sa mearga în Europa pâna când UE va îndeplini așteptarile Ankarei în legatura cu acordul privind migranții din 2016, a declarat miercuri președintele Tayyip Erdogan, citat de Reuters.Zeci de mii de…

- Migranți din Turcia continua sa vina la frontiera cu Grecia, in ciuda faptului ca, de mai multe zile, sunt impiedicați, inclusiv prin forța, sa patrunda pe teritoriul elen. Incidente violente continua sa aiba loc intre aceștia și poliția speciala anti-revolta elena la punctul de frontiera turc Pazarkule,…

- Premierii ungar, polonez, slovac si ceh au salutat miercuri eforturile Greciei pentru oprirea afluxului de migranti in Europa in urma deciziei Turciei de a-si deschide frontiera de vest, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Mii de migranti s-au adunat la frontiera cu Grecia de cand presedintele…

- Tarile membre ale Uniunii Europene au comunicat marti Agentiei europene de control la frontiere Frontex acordul lor de a contribui la o interventie rapida pentru a ajuta Grecia in fata afluxului miilor de migranti veniti prin Turcia, potrivit France Presse. Consiliul de administratie al…

- Peste 500 de migranti au ajuns pe insulele Lesbos, Samos si Chios din estul Greciei, a declarat duminica un oficial al politiei elene, citat de Reuters. Cel putin sapte nave cu peste 300 de migranti la bord au...

- Presedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen afirma ca urmareste indeaproape si cu ingrijorare situatia la frontiera externa a UE cu Turcia, dand asigurari ca Grecia si Bulgaria - care se confrunta cu un val de migranti proveniti din Turcia - au intregul sprijin al UE, conform News.ro.”Prioritatea…

- Grecia a anuntat vineri ca si-a intarit patrulele la frontiera cu Turcia, dupa anuntul acesteia ca nu ii va impiedica pe migranti sa ajunga in Europa, transmite AFP. Totodata, premierul Boiko Borisov a informat ca Bulgaria isi sporeste controalele la frontiera cu Turcia, potrivit Reuters. "Avem informatii…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat in apropiede de Moravita, intr-un autoturism condus de un cetatean irakian rezident in Romania, opt cetateni din Irak si Siria. Politistii de Frontiera au oprit, in localitatea de frontiera Gherman, un autoturism marca Ford Fiesta, inmatriculat in Romania,…