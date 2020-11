Stiri pe aceeasi tema

- Memorandumul pentru aprobarea achizitiei de trenuri de lucru pentru dezvoltarea si modernizarea infrastructurii feroviare, care presupune o investitie de aproape 200 de milioane de euro, se afla pe traseul de avizare interministeriala si urmeaza sa fie promovat in Guvern, a scris vineri seara ministrul…

- Guvernul a aprobat Memorandumul privind inființarea Comitetului Național de coordonare a activitațiilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, a anunțat joi Ministerul Sanatații. Potrivit unui comunicat...

- O noua incercare de atribuire a lucrarilor de modernizare a 15 treceri la nivel cu calea ferata a fost lansata pe platforma electronica de achizitii publice de catre Sucursala Regionala Iasi a Companiei Nationale de Cai Ferate. Pentru acest lot, este vorba de expertiza si de documentatia de avizare…

- O ambulanța in care se aflau doua paciente a derapat, in noaptea de vineri spre sambata și ajuns pe linia de cale ferata, intre stația CFR Valea Vișeului respectiv Halta de mișcare Petrova.Citește și: Capii de lista ai PNL la alegerile parlamentare: Ludovic Orban platește tainul traseiștilor/…

- O locomotiva care tracta mai multe vagoane destinate transportului de cereale pe o linie de cale ferata ce face legatura intre localitatile Gradinari si Vadu Lat din judetul Giurgiu a luat foc in mers in noaptea de marti spre miercuri, in apropierea garii din Vadu Lat."Prin 112 am fost anuntati…

- "Eu am fost astazi intr-o proba-test, intr-o verificare pentru tot ceea ce credem noi ca se va intampla undeva la sfarsitul lunii octombrie, cand vom finaliza cei 8 kilometri de linie dubla. De la Gara de Nord pana la Otopeni sunt 19,5 kilometri. Pe 8 kilometri intre Mogosoaia si Balotesti se modernizeaza…

- Ministerul Justiției a anunțat, marți, suplimentarea cu 3,7 milioane de euro a fondurilor alocate prin Mecanismul Financiar Norvegian. Banii vor fi folosiți pentru proiecte care vizeaza servicii corecționale, buna guvernanța, combaterea violenței domestice si violenței bazata pe deosebirea de gen.„Ministerul…

- Un barbat de 70 de ani, ranit marti dimineata dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un tren in apropiere de orasul Zlatna, la o trecere de nivel cu calea ferata, a decedat dupa cateva ore la spitalul din Alba Iulia, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, potrivit Agerpres."Din…