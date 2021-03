600 de kilograme de uraniu sărăcit, descoperite sub ruinele unei foste fabrici Aproximativ 600 de kilograme de uraniu saracit, material radioactiv, au fost descoperite pe platforma fostei fabrici Vulcan din Sectorul 4 al Capitalei. Este vorba despre mai multe instalații abandonate intre ruinele fabricii. Totul a ieșit la iveala o data cu demolarea unei cladiri ce a aparținut Nuclear Montaj. Sub daramaturi au fost gasite mai multe […] The post 600 de kilograme de uraniu saracit, descoperite sub ruinele unei foste fabrici appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

