- TAROM anunta, marti, ca a primit aproximativ 600 de cereri de despagubire pentru zborurile anulate din 8 iulie, dar 90% dintre acestea sunt incomplete. Compania precizeaza care sunt informatiile necesare si cere calatorisor sa completeze tate datele.

- Compania aeriana de stat TAROM a anunțat marți, 16 iulie, ca dintre cele aproximativ 600 de cereri pentru despagubire facute in primele 7 zile, aproximativ 90% nu conțin toate datele necesare pentru inițierea plaților.„Compania TAROM a pus la dispozitie pasagerilor sai cea mai rapida cale pentru obținerea…

- situatia creata de anularea a zeci de zboruri TAROM in urma cu o zi va costa compania peste 2 milioane de euro. Odata este valoarea biletelor, care trebuie rambursata, si apoi sunt despagubirile oferite pasagerilor. Grindeanu afirma ca ”n-a picat bine toata aceasta poveste”, avand in vedere ca se fac…

- Tarom a inițiat procedurile pentru acordarea despagubirilor pentru pasagerii afectați de protestul piloților, Potrivit informațiilor oficiale sunt in jur de 2.000 de persoane care au dreptul la compensații. Purtatorul de cuvant al companiei, Alexandru Anghel, a declarat ca activitatea companiei reintra…

- Mii de romani și nu numai au ramas, la figurat, in aer dupa ce compania TAROM a anulat, incepand din noaptea de duminica spre luni, zeci de zboruri. Un lider sindical de la compania aeriana explica de ce piloții s-au declartat inapți și au refuzat sa mai urce la bordul aeronavelor.Narcis Pașcu, președintele…

- Compania naționala de transport aerian TAROM are un nou Consiliu de Administrație (CA). Procedura de selecție a noilor membri CA a durat mai bine de un an și a fost facuta de o firma de recrutare din Ploiești, care are cinci angajați și zeci de contracte cu statul.

- Aceasta decizie este luata in contextul in care in data de 29 aprilie 2024, Comisia Europeana a aprobat planurile Romaniei de a acorda companiei TAROM un ajutor de restructurare, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, mai arata comunicatul de presa al Guvernului. Prin actul normativ a fost…

- In aceasta dimineața, conform datelor, au aparut probleme la metroul din Bucuresti, sute de pasageri fiind evacuati de urgenta dintr-un tren. Azi, probleme la metroul din Bucuresti Din primele informații de la fața locului, la stația de metrou Piața Unirii 2 au aparut probleme la metroul din Bucuresti,…