600 de cazuri covid la copii: 6 sunt la Terapie Intensivă - Anunțul ministrului Rafila „Daca este o creștere, suntem preocupați. Trebuie sa asiguram asistența medicala in spitale, fie ca vorbim de pacienți covid sau de cei care au nevoie la alte specializari.Este o proporție mai mare de copii, 20% persoane sub 18 ani. Sunt 600 de cazuri la copii și doar 6 sunt la Terapie Intensiva. Din fericire nu am avut decese la aceasta categorie de varsta. Ne așteptam ca tinerii, copiii sa faca forme ușoare. Criteriile de spitalizare pentru copii ar trebui luate in considerare.Am deschis in București, care e cel mai afectat, centru ambulatorii destinate copiilor la care parinții se pot adresa",… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

