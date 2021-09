Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat astazi 2.520 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, din circa 44.000 de teste efectuate. 41 de persoane au decedat in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost raportate și doua decese anterioare acestui interval. In spitale sunt internate aproape 4.3000…

- 868 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, din peste 30.000 de teste efectuate. Grupul de Comunicare Strategica (GCS) mai informeaza ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate și 19 decese associate noului coronavirus. In unitatile sanitare de profil…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 849 noi cazuri de coronavirus. Pana astazi, 25 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.092.971 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.052.478 de pacienți au fost declarați…

- In prezent, 5 pacienți cu forme medii de boala sunt internați in cele doua clinici de infecțioase din Targu-Mureș. In total, in toate clinicile Spitalului sunt peste 100 de paturi rezervate pacienților cu Covid, restul paturilor sunt destinate pacienților non-covid. Toți pacienții internați sunt adulți…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 1.084.711. In secțiile de Terapie Intensiva din țara sunt internați 73 de pacienți.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.De la ultima…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, azi, 152 de cazuri noi de COVID-19 și cinci decese anterioare ultimelor 24 de ore. Potrivit GCS, este vorba despre trei barbati si doua femei care au fost internati in spitale din judetul Mures. Doua decese au fost inregistrate la categoria de varsta 60 –…

- OFICIAL| Doar 1 deces și 54 de cazuri noi, in Romania, in ultimele 24 de ore: 58 de oameni internați la ATI Vineri, 9 iulie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 9 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.174…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 28 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat luni ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 28 de noi cazuri de Covid și un deces la un pacient confirmat…