- Conform companiei, vor fi facute urmatoarele interventii: – Conducta Magistralei Grivita, intre Podul Grant si strada Caraiman din Sectorul 1. Se vor executa toate operatiunile necesare intregirii conductelor retelei primare de termoficare DN 600mm, interventiile fiind impuse de finalizarea unor lucrari de…

- ”Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. anunta ca, incepand de luni, se vor efectua lucrari de inlocuire si de reparatii pe conductele din reteaua primara, in zone din toate sectoarele Capitalei”, a transmis, vineri, compania, intr-un comunicat de presa. Compania detaliaza lucrarile…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti a transmis, miercuri, ca se efectueaza lucrari de reparatii pe conductele din reteaua primara, in sectoarele 1, 2, 3, 4 si 6 din Capitala. Va fi afectata furnizarea apei calde la peste 560 de blocuri. Potrivit unui anunt al companiei se vor face urmatoarele…

- Unii bucureșteni nu vor avea apa calda nici la vara. Este avertismentul primarului Capitalei, Nicușor Dan, care da vina pe lucrarile de reparații pe rețeaua de termoficare, dar și pe reviziile anuale in care intra CET-urile din București odata cu venirea sezonului cald. „Problema apei calde peste vara…

- Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) anunța ca au inceput, luni, in București lucrari de reparații sau modernizare prin care vor fi montate vane și vor fi inlocuite porțiuni de conducte din rețeaua primara de termoficare in toate sectoarele Bucureștiului. Unde vor avea loc lucrarile…

- Termoenergetica anunta, duminica, faptul ca, in urma unei avarii majore, zeci de puncte termice cu sute de blocuri sau imobile sunt afectate. Intre imobilele fara apa calda este si Spitalul Militar Central. Potrivit Termoenergetica, zeci de puncte termice din Capitala sunt afectate, duminica, de o avarie.…

