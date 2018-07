Stiri pe aceeasi tema

- Cota de incredere a presedintelui francez Emmanuel Macron si a premierului sau Edouard Philippe continua sa scada, a informat sambata postul de televiziune Francetvinfo in pagina sa electronica, citand...

- Cota de încredere a presedintelui francez Emmanuel Macron si a premierului sau Edouard Philippe continua sa scada, a informat sâmbata postul de televiziune Francetvinfo în pagina sa electronica, citând rezultatele unui sondaj

- Cota de incredere a presedintelui francez Emmanuel Macron si a premierului sau Edouard Philippe continua sa scada, a informat sambata postul de televiziune Francetvinfo in pagina sa electronica, citand rezultatele unui sondaj Harris interactiv, difuzate vineri seara. Acesta este nivelul…

- "Am fost la finala de la Roland Garros si am vazut atmosfera de acolo : multi francezi care strigau «Allez, Simona» alaturi de noi, romanii, care o sustineam cu "Hai Simona!" De la castigarea turneului, am primit zeci de mesaje de la cele mai inalte oficialitati franceze (mai multi consilieri ai presedintelui…

- Luca Niculescu, ambasadorul Romaniei in Franța, susține, referitor la caricatura Simonei Halep din Charlie Hebdo, ca nu trebuie sa umbreasca bucuria caștigarii titlului de la Roland Garros, menționand ca Halep este apreciata de francezi."Am fost la finala de la Roland Garros și am vazut atmosfera…

- Președintele rus Vladimir Putin a lasat sa planeze indoiala cu privire la viitorul sau dupa cel de-al patrulea mandat prezidential, care se incheie in 2024, sugerand ca ar putea deveni din nou premier, așa cum a facut-o in 2008, scrie ziarul belgian Le Soir, citat de agenția Rador.

- Aproape doua treimi (64%) dintre francezi se declara „dezamagiti” de activitatea presedintelui Emmanuel Macron la un an de la alegerea sa in functia de presedinte al Republicii, potrivit unui sondaj Ipsos/Sopra Steria pentru France Televisions, publicat miercuri, informeaza portalul belgian Le Soir.

- Noul șef al Partidului Socialist francez, Olivier Faure, s-a aratat foarte ofensiv duminica impotriva lui Emmanuel Macron in timpul congresului partidului, promițand ca socialiștii vor fi prezenti la intalnirea cu europenii pentru a oferi o alternativa "de stanga", potrivit Rador, care citeaza Le Vif.