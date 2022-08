60% din teritoriul UE şi al Marii Britanii se confruntă cu condiţii de secetă – CNN Concluziile s-au bazat pe date dintr-o perioada de 10 zile de la sfarsitul lunii iulie. Coform raportului, 45% din teritoriu este vizat de „avertizari”, ceea ce inseamna ca exista un deficit de umiditate in sol, in timp ce 15% este vizat de nivelul cel mai sever de „alerta”. Datele au coincis cu un raport publicat luni de agentia UE de monitorizare a climei Copernicus, care spunea ca o mare parte a Europei a cunoscut un iulie mai uscat decat media, cu cateva recorduri locale doborate in vest pentru precipitatii scazute si cu seceta care a lovit mai multe parti din sud-vestul si sud-estul Europei.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

