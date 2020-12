Stiri pe aceeasi tema

- Pana la finalul anului viitor, 60% din masinile Fiat ale producatorului auto Fiat Chrysler vor fi electrificate, fie hibride fie complet electrice, a anuntat marti Luca Napolitano, seful brandurilor Fiat, Lancia si Abarth, pentru regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu si Africa), transmite Reuters.…

- Pana la finalul anului viitor, 60% din masinile Fiat ale producatorului auto Fiat Chrysler vor fi electrificate, fie hibride fie complet electrice, a anuntat marti Luca Napolitano, seful brandurilor Fiat, Lancia si Abarth, pentru regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu si Africa), transmite Reuters…

- 60% din autoturismele Fiat ale producatorului auto Fiat Chrysler vor fi electrificate pana la finalul anului viitor, fie hibride, fie complet electrice, transmite Reuters, citata de agerpres . „Pana la finalul lui 2021, din toate modelele Fiat oferite, 60% vor fi electrificate, un procent mai bun decat…

- Europa devine ”verde”. PwC: Peste jumatate dintre mașinile electrice și hibride vandute la nivel mondial au fost cumparate de europeni Mai mult de jumatate (54%) dintre masinile hibride si electrice vandute la nivel global in trimestrul al treilea au fost cumparate de consumatorii din Europa,…

- ONG: Mașinile electrice iși tripleaza cota de piața in Europa in acest an, pe fondul prabușirii vanzarilor de autoturisme tradiționale Autovehiculele electrice au reprezentat 8% din vanzarile de autoturisme in Europa in prima jumatate a acestui an, ceea ce le pune in pozitia de a-si tripla cota de piata…

- Va fi cea mai ieftina mașina 100% electrica de pe piața auto europeana, cu un preț de pornire undeva pe la 14-16.000 de euro care va putea scadea sub 10.000 de euro dupa aplicarea subvențiilor. Din mai multe motive este un moment cu totul special. La același eveniment de joi, Renault va prezenta…

- Dacia prezinta, maine, versiunea de serie a modelului electric Spring, la șapte luni dupa ce a prezentat primele poze cu conceptul. Va fi cea mai ieftina mașina 100% electrica de pe piața auto europeana, cu un preț de pornire cuprins intre 14.000 si 16.000 de euro care va putea scadea sub 10.000 de…

- Asociația Producatorilor de Automobile din Europa (ACEA) a publicat o serie de statistici cu privire la distribuția cotelor de piața pentru sistemele de propulsie in perioada aprilie-iunie 2020. Datele oficiale arata o creștere puternica a inmatricularilor de mașini electrice și plug-in hybrid cu 53.3%,…