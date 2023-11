60 de persoane au donat sânge în cadrul campaniei inițiată de jandarmii dâmbovițeni Campania „Salveaza o viața alaturi de jandarmii dambovițeni! Doneaza sange!” s-a incheiat astazi, 3 noiembrie a.c. Peste 60 de jandarmi și cetațeni s-au alaturat campaniei umanitare, iar prin gestul lor au incercat sa determine cat mai mulți oameni sa ia atitudine si sa constientizeze ca o picatura de sange poate face diferența dintre viața și moarte. Aceasta acțiune, care a devenit o tradiție la nivelul Jandarmeriei Dambovița, s-a desfasurat in zilele de 2 și 3 noiembrie a.c., atat la sediul unitații noastre, cat și al Centrului de Transfuzie Sanguina Dambovița și a avut ca scop constientizarea… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

