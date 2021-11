Stiri pe aceeasi tema

- La data de 24.11.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi efectueaza un numar de 18 percheziții domiciliare, pe raza judetului Iasi, intr-o cauza vizand…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj-Napoca, efectueaza miercuri dimineața 60 de percheziții domiciliare, in județul Cluj, intr-un dosar penal, in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarșirii…

60 de percheziții domiciliare au loc la Cluj in aceasta dimineața intr-un dosar complex de inșelaciune, deturnare de fonduri și spalare de bani. In aceasta dimineața, polițiștii Brigazii de Combatere...

- PERCHEZIȚII in Alba: Barbat din Campeni, banuit de inșelaciune, reținut de polițiști. Cum a indus in eroare cinci persoane PERCHEZIȚII in Alba: Barbat din Campeni, banuit de inșelaciune, reținut de polițiști. Cum a indus in eroare cinci persoane Polițiștii din Baia de Arieș au reținut un barbat, din…

- PERCHEZIȚII la Alba Iulia: Acuzații de fals in acte cu documente pentru fonduri europene, depuse la un minister Polițiștii din Alba au efectuat miercuri, 29 septembrie, doua percheziții, in Alba Iulia, pentru a obține probe in cadrul unui dosar penal in care sunt investigate posibile fapte de fals material…

- Polițiștii au facut, joi, 13 percheziții la adrese din județele Sibiu, Valcea, Hunedoara, Dolj, Ilfov, Calarași și din București, intr-un dosar care vizeaza un grup infracțional care a inșelat peste 5.000 de cetațeni straini cu 2.000.000 de euro. Potrivit Poliției Romane, acțiunea a vizat completarea…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Oradea, impreuna cu procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea, au efectuat 51 de percheziții domiciliare, pentru destructurarea unei grupari specializate in tranzacții imobiliare ilegale, prin camatarie, șantaj și inșelaciune.