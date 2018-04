Un numar de 60 de organizatii nonguvernamentale solicita Camerei Deputatilor sa adopte proiectul de lege privind prevenirea si combaterea violentei in familie, initiat de Guvernul Romaniei, in acelasi ritm urgent in care acesta a fost dezbatut de catre Senat.



"In acest caz, Senatul a actionat rapid, respectand termenele prevazute si implicit procedura de urgenta. Luni, 16 aprilie, Senatul Romaniei a aprobat propunerea de modificare a Legii 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, prin care se introduc in legislatia romaneasca prevederi ale Conventiei de la Istanbul.…