60 de copii ucraineni întâmpinați la vama Siret de echipele Salvați Copiii România Echipele Salvați Copiii Romania sunt pe teren, in proximitatea punctelor de frontiera cu Ucraina, și acorda asistența umanitara copiilor și familiilor acestora care se refugiaza din calea razboiului. Echipa locala a filialei din Suceava și voluntarii Salvați Copiii Romania au ramas pe teren, la punctul de trecere a frontierei din Siret, pentru a acorda sprijin imediat copiilor care au nevoie și care sunt marcați de experiența traumatica a razboiului și a abandonarii casei. Aproximativ 60 de copii, cu varste cuprinse intre 0 și 12 ani au primit vineri asistența și jucarii. Mai mult de 7,5 milioane… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

