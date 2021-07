60 de cazuri de coronavirus şi două decese, de ieri până azi! La ATI, tot mai puţini pacienţi 60 de cazuri de coronavirus si 2 decese – de ieri pana azi. 26 de mii de teste au fost prelucrate. In prezent, in unitatile de profil mai sunt 376 de pacienti COVID, iar 56 dintre ei sunt in stare grava, la ATI. In Timiș s-au inregistrat 5 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 […] The post 60 de cazuri de coronavirus si doua decese, de ieri pana azi! La ATI, tot mai putini pacienti appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

