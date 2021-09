60 de ani de la moartea unei extraordinare actrițe: Cine a fost Lucia Sturdza-Bulandra (VIDEO) Descendenta a unei familii princiare, ajunsa pe scena dintr-o intamplare, Lucia Sturdza Bulandra a devenit una dintre cele mai mari personalitati ale teatrului romanesc si primul director al Teatrului Bulandra (in vremea ei, Teatrul Municipal) Actrita, directoare de teatru si profesoara, s-a nascut la 25 august 1873, la Iasi. A absolvit Facultatea de Litere si Filosofie din Bucuresti, fiind hotarata sa imbratiseze o cariera in invatamant, noteaza ”Dictionarul personalitatilor feminine din Romania” (Bucuresti, Ed. Meronia, 2009, autori George Marcu si Rodica Ilinca), si, mai tarziu, a studiat la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

