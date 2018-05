6 zile pana la lansarea Topului Social Brands 2018, cele mai eficiente branduri din social media

Stiri pe aceeasi tema

- Coruptia ramane un fenomen raspandit in Romania, iar mita este in continuare o practica obisnuita in sectorul public, se arata in Raportul Departamentului de stat al SUA privind respectarea drepturilor omului in Romania in anul 2017. Documentul precizeaza ca politicieni detin media si influenteaza politica…

- Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu va invita joi, 19 aprilie 2018, ora 18.30, la Conferința „ Katharsis și tehnologie. Noile media pun pe fuga emoția?” cu Cristina Rusiecki și Bobi Pricop. Participa: Ada Galeș, Mihai Calin, Ciprian Nicula și video designerul Mizdan. Coordonare: Catalin D.…

- Meteorologii ANM au anunțat prognoza pentru urmatoarele doua saptamâni. Vești nu sunt tocmai bune pentru cei care și-au facut planuri sa petreaca în aer liber vacanța de 1 mai. În primele zile ale acestei saptamîni, vremea se va menține calda, dupa care vor fi în scadere…

- Desi cresterea economica a Romaniei este peste media Uniunii Europene, in aceasta tara se mentine paradoxul inegalitatilor sociale si al saraciei, a declarat, miercuri, Angela Cristea, seful Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, potrivit Agerpres.

- Companiile petroliere din Romania platesc taxe specifice mult mai mari decat media europeana, desi exista voci in spatiul public potrivit carora statul nu castiga nimic din acest sector, a declarat, marti, Dan Apostol, secretar general al Asociatiei Romane a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera…

- Psihologul Aurora Liiceanu descrie universul social media ca fiind o lume care consuma, dar in gol. Fara dorinte reale. Doar ca sa fie vazuta, sa se laude, sa barfeasca. Este lumea social media vazuta de psihologul Aurora Liiceanu. Romanii se potrivesc de minune in lumea asta. Neavand niciun filtru,…

- Romania inregistreaza o povara fiscala de 29% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 24% mai mare decat media inregistrata la nivelul economiilor BRIC emergente majore (21,8%), arata un studiu realizat de UHY, reteaua internationala a firmelor de contabilitate si consultanta fiscala.Conform studiului,…

- Calin Dobra condamna atitudinea primarului Robu fața de presa locala. Conferința de presa de vineri a primarului Timișoarei a fost una plina de jigniri la adresa jurnaliștilor, totul culminand cu compararea acestora cu niște prostituate. Dobra transmite ca apreciaza presa din județ…