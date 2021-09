6 sfaturi pentru a avea parte de o manichiură la salon în siguranță Recent, au existat multe zvonuri pe rețelele de socializare și pe diferite forumuri conform carora cineva poate lua hepatita sau alte boli infricoșatoare in timp ce iși face o manichiura. Drept urmare, unele dintre noi au inceput chiar sa ne facem propriile manichiuri cu un kit de unghii la domiciliu și sa ne aplicam propria oja, in timp ce alții au ignorat aceste zvonuri și au continuat sa iși faca aceleași proceduri la salonul de unghii cu care sunt obișnuiți. Ca de obicei, adevarul este undeva la mijloc - ar trebui sa alegeți un salon unde sa acorde atenție nu doar frumuseții muncii lor, ci… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

