Oricat de mult am incerca sa ne ingrijim dinții, mancarea, cafeaua și trecerea timpului ii afecteaza! Dinții devin galbui odata cu inaintarea in varsta. Deci, cum reușesc vedetele sa aiba tot timpul zambete atat de stralucitoare, perfect albe? Multe petrec ore bune la medicul dentist, dar exista cateva care folosesc...