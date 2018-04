1. Pozitia „misionarului"

Ce spun ei: „Este o pozitie de baza, care nu are nimic special, spectaculos... E ca si cum ai spune ca vrei sa faci cel mai plictisitor lucru in seara asta. Nu cred ca barbatii mai agreeaza aceasta pozitie." – Charlie (26 de ani).

Ce spun ele: „Cui nu-i place aceasta pozitie?! Poti sa ii cuprinzi fundul, sa-l mangai si sa-ti contractezi muschii vaginali in timp ce el e inauntrul tau, pentru a-l satisface mai bine. Sigur ca-mi place!" – Jen (37 de ani).

2. Pozitia „doggy-style"

Ce spun ei: „Aceasta este pozitia mea favorita. E genul de sex pe care…