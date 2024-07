6, pleacă Moldovan! Șase luni a rezistat Horațiu Moldovan (26 de ani) la Atletico Madrid, acolo unde este rezerva lui Jan Oblak (31 de ani). Transferat in ianuarie, internaționalul roman vrea sa plece acum, in iulie, satul sa ocupe un loc doar pe banca de rezerve. Din cauza acestui statut la echipa de club, Moldovan și-a pierdut și locul de […] The post 6, pleaca Moldovan! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horațiu Moldovan (26 de ani) are șanse mari sa plece de la Atletico Madrid in aceasta vara. Portarul roman inca nu a jucat pentru madrileni. Moldovan a fost transferat de Atletico in ianuarie, de la Rapid, pentru 800.000 de euro. Insa de atunci a ramas doar pe banca, nu a jucat niciun minut, titularul…

- Horațiu Moldovan (26 de ani) are șanse mari sa plece de la Atletico Madrid in aceasta vara. Portarul roman inca nu a jucat pentru madrileni. Moldovan a fost transferat de Atletico in ianuarie, de la Rapid, pentru 800.000 de euro. Insa de atunci a ramas doar pe banca, nu a jucat niciun minut, titularul…

- Atletico Madrid are probleme serioase in a gasi un portar care sa accepte statutul de rezerva absoluta a lui Jan Oblak (31 de ani), dupa ce Horațiu Moldovan (26 de ani) și-a manifestat intenția de a pleca de pe Estadio Civitas Metropolitano. Moldovan nu a mai jucat niciun minut, la echipa de club, de…

- Horațiu Moldovan a anunțat ca vrea sa plece din capitala Spaniei. Internaționalul roman, ajuns la 25 de ani, a fost cumparat de Atletico Madrid de la Rapid in iarna, dar de atunci nu a bifat niciun meci, fiind rezerva lui Jan Oblak și …mascota pe TikTok pentru clubul „roji-blanco”. Dupa jumatate de…

- Horațiu Moldovan s-a transferat in ianuarie la Atletico Madrid, de la Rapid, dar nu a apucat sa joace in niciun meci pentru trupa lui Diego Simeone. Portarul roman in varsta de 26 de ani, prezent in lotul lui Edi Iordanescu pentru Euro 2024, a vorbit in podcastul „Tare de tot”, cu Viorel Grigoroiu,…

- Horațiu Moldovan (25 de ani), portarul de la Atletico Madrid, a anunțat ca vrea sa plece de la echipa din capitala Spaniei. Moldovan a fost cumparat in ianuarie de Atletico, de la Rapid dar inca nu a apucat sa joace la echipa li Diego Simeone. El a fost mereu rezerva lui Jan Oblak, iar dupa jumatate…

- Viitorul lui Horațiu Moldovan (26 ani) la Atletico Madrid este in pericol. Conform presei spaniole, „Los Colchoneros” au intrat in cursa pentru transferul lui Bento Matheus, un portar brazilian in varsta de 24 ani. Acesta evolueaza pentru Atletico Paranaense din 2020. Pentru echipa naționala a Brazilei,…

- Atletico Madrid a invins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 2-1, miercuri seara, pe teren propriu, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, conform agerpres.ro. Rodrigo De Paul (4) si Samuel Lino (32) au semnat golurile madrilenilor, la care portarul roman Horatiu Moldovan…