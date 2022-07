Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, le-a solicitat autoritatilor administratiei publice locale sa ia masuri de urgenta pentru cresterea numarului de persoane recenzate in București. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Capitalei, transmis, luni, Toni Grebla a cerut primariilor din Capitala sa infiinteze…

- Al doilea caz de variola maimuței a fost diagnosticat marți in Romania la un barbat de 32 de ani din București, primul caz fiind un barbat de 26 de ani tot din Capitala. Medicul infecționist Adrian Marinescu, de la Institutul 'Matei Balș', a explicat la Antena 3 care sunt simptomele care ar trebui…

- Centrul Infotrafic al IGPR a anuntat ca in acest moment traficul rutier este intens pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti – Constanta si s-a format o coloana de auto in miscare de aproximativ 2 km in zona localitatii Branesti, judetul Ilfov, acolo unde, la km 21, sunt efectuate lucrari…

Polițiștii din Capitala fac percheziții București și județul Calarași la medici care ar fi practicat "vaccinarea la chiuveta", iar ulterior au eliberat certificate false de vaccinare.

370 de blocuri din București, Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Marie Curie" și alte instituții raman pana sambata fara apa calda.

Polițiștii din Capitala cauta un șofer care joi, in jurul pranzului, a accidentat doi copii pe o strada din Sectorul 2, iar apoi a fugit de la locul accidentului.

- Busculada la un concert din Capitala! Zeci de tineri s-au calcat in picioare dupa ce o persoana a pulverizat o substanta iritanta, potrivit News.ro. Este vorba despre un club din sectorul 1 al Capitalei. In busculada, un tanar a suferit echimoze la nivelul toracelui, mai anunța sursa citata. @radu3111…

- Clubul CSM Bucuresti a postat pe contul oficial de Facebook mai multe fotografii cu echipele de copii ale sectiei de rugby, avand in fundal o svastica, simbol nazist interzis prin lege in Romania. Gruparea este patronata de Primaria Capitalei.