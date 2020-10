Stiri pe aceeasi tema

- Fața de ultima raportare, realizata ieri, astazi, 18 septembrie, dupa efectuarea a 25.254 de teste, au fost raportate 1527 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirul in toata țara. In județul Neamț sunt 45 de cazuri noi, majoritatea in zona Roman, unde exista transmitere comunitara. ”In intervalul…

- București a raportat sambata cele mai multe cazuri de infectari cu coronavirus, 220, in creștere accentuata fața de ziua precedenta, cand au fost inregistrate 140 de cazuri noi. In topul județelor afectate, pe locul 2 la numarul cazurilor noi este Prahova.Romania a inregistrat astazi, 12 septembrie…

- Pana astazi, 3.154 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 19.08.2020 (10:00) – 20.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 48 de decese (31 barbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bacau, Bihor, Botoșani,…

- Bogdan Mara a anuntat, luni seara, la DigiSport, ca a renuntat la functia de director sportiv al clubului CFR Cluj, anunța news.ro."Am renuntat la functia pe care o aveam la CFR Cluj. Au fost niste ani extraordinari petrecuti la Cluj. Dar distanta de la Cluj la Bucuresti, unde am familia si…

- As many as 1,415 new cases of people infected with SARS-CoV-2 were recorded since the last reporting, following national tests, so the total number of infected persons rose to 68,046, the Strategic Communication Group reported on Friday.These are cases that have not previously had a positive…

- POR 2014-2020: peste 167 de milioane de lei pentru infrastructura educationala, mobilitate urbana durabila si cresterea competitivitatii unor firme Luni, 20 iulie a.c., la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, s-au semnat 15 noi contracte de finantare cu fonduri europene, prin…

- Pana astazi, 19 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 37.458 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.042 au fost externate, dintre care 22.617 de pacienți vindecați și 2.425 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, 16 iulie, Hotararea privind alocarea a peste 353 de milioane de lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru 495 de unitati administrativ-teritoriale din 14 judete, afectate de calamitati naturale.…