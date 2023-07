6 nave românești au traversat Dunărea de urgență, după atacul cu drone din portul Reni Atacul cu drone a avut loc la aproximativ 25 de kilometri de orașul Galați. Potrivit directorului Capitaniei Zonale Galați, Vladuț Branza, dupa momentul exploziilor din portul Reni, șase nave romanești au solicitat permisiunea de a traversa Duarea pe malul romanesc. Vapoarele nu au suferit avarii.„Azi-noapte, dupa ce s-au primit informații la Port-Control am incercat sa diminuam riscul de tranzitare a zonei. Navigația nu a fost oprita. Au fost nave sub pavilion romanesc care au cerut sa paraseasca portul pentru a-și asigura securitatea. Este vorba șase nave romanești. Tot ce s-a intamplat s-a… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

