6 motive pentru a-ti inscrie copilul la Scoala de Vara a Academiei Micilor Developeri

In era digitala in care traim, este esențial sa ii pregatim pe cei mici pentru viitor. De aceea, Școala de vara a Academiei Micii Developeri, o școala de vara de IT și programare, ofera copiilor oportunitatea de a invața diverse limbaje de programare, contribuind la dezvoltarea gandirii logice, abilitaților de rezolvare a problemelor, pregatirea pentru viitor și imbunatațirea concentrarii. Așadar, iata 6 motive pentru care ar trebui sa iți inscrii copilul la ...