6 moduri sa scapi de salteaua ta veche

- Desfasurate vreme de trei zile, intre 23 si 25 iunie, in Aula Magna a Universitatii de Vest, Conferintele Dilema veche, poposind pentru prima data la Timisoara, au testat cu succes, in conditii caniculare, propriul format de maraton cultural in fata publicului local.

- Atunci cand ai in plan sa faci un upgrade in ceea ce privește automobilul personal, cu siguranța iei in calcul vanzarea celui pe care l-ai folosit pana in prezent. Piața auto second hand este, insa, foarte competitiva, iar obținerea unui preț bun pentru v

- Celebra de mult timp și utilizata in scopuri medicale sau ca energizant, cafeaua este o bautura consumata cu placere de un numar mare de persoane. Apreciata pentru diversitatea de arome și moduri de preparare, este licoarea magica ce te imbie de dimineața sa o savurezi, atat pentru gustul magic cat…

- Jurnalista Ioana Ene Dogioiu arata ca, in acest moment, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, ”agita ranga”, dar face un joc periculos cu cei de la Romprest, asta pentru ca o cam incurca legea și exista riscul de a ajunge in situația in care cetațenii sa ramana și fara gunoi ridicat, dar și cu…

- Biserica din Parohia vranceana Spulber, Protoieria Focșani I, avand hramurile „Sfantul Ierarh Nicolae” și „Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul”, a fost sfințita duminica, 30 mai 2021, dupa incheierea lucrarilor de renovare.Slujba de tarnosire a lacașului de cult și Sfanta Liturghie au fost oficiate de…

- Nu exista nicio indoiala ca o schimbare politica majora este in curs in Rusia. Un regim care timp de doua decenii a cautat sa fie un fel de „autoritarism hibrid” pare sa incerce acum sa revina la elementele sale de baza, scrie istoricul si expertul in probleme de securitate Mark Galeotti intr-un editorial…

- Un barbat care prospecta o padure din vestul Suediei pentru clubul sau de orientare a descoperit o comoara din Epoca Bronzului care include aproximativ 50 de obiecte, intre care coliere, bratari si brose, relateaza adevarul.ro.

- CJ Bihor transmite ca se fac „lucrari de punere in siguranța a cladirii”, mai exact „se demoleaza acele parți din cladire care s-ar fi desprins din cauza stadiului avansat de degradare”.