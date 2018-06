6 moduri eficiente prin care poţi reduce grăsimea de pe spate Excesul de grasime din jurul coloanei vertebrale și de la subraț formeaza falduri de grasime, scrie estisuperba.ro. Cand sunteți imbracate, grasimea se stinge sub sutien de cele mai multe ori și acest lucru arata deranjant și chiar inestetic. Daca ai și tu aceasta problema și te simți jenata de grasimea de pe spate in momentul in care mergi la plaja, atunci este timpul sa incepi o rutina de antrenament care iți va permite sa scapi de stratul de grasime și vei arata grozav. Iata ce trebuie sa faci: 1. Exclude carnea roșie, carnații, produsele lactate, alimentele convenționale și zaharul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

